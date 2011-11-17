В Донецке мажор на джипе насмерть сбил двух людей на остановке

В Донецке 15 ноября в 15.50 мажор на «Toyota Sequoia» насмерть сбил двух человек прямо на остановке в Куйбышевском районе. Об этом сообщает газета "Сегодня".

«Водитель не справился с управлением, переехал встречную полосу, выехал на тротуар противоположной части дороги, где и совершил наезд. Погибла женщина 1974 года рождения и мужчина 1954 года рождения», - говорится в сводке облГАИ.

У погибшей под колесами джипа учительницы физультуры школы №83 Анны Агеевой осталась только мама и родная тетя - пожилые женщины, для которых Анна была единственным утешением.

«Она была добрая и, что редкость - не повышала голоса ни на детей, ни на коллег. Любили ее все. Она с работы шла в тот день. Сапоги новые купила. А потом я ее в этих сапогах на дороге видела. Она лежит, вокруг нее никого, а возле этого мажора все бегают, успокаивают его. Это просто унизительно, после такого и жить не хочется», - рассказывает завуч школы №83 Валентина Шарова.

Второй жертвой джипа-убийцы стал 57-летний Руслан Мамисашвили. Он многие годы трудился под руководством главного кузнеца Донбасса Виктора Бурдука. Родной брат Руслана — Михаил, тоже кузнец и в момент аварии находился рядом. Они шли вместе с работы прямо к остановке. Михаила спасла счастливая случайность — он перед аварией просто сделал один шаг в другую сторону.

«Михаил в шоке, вчера его отпустили домой. Погибшего Руслана я знаю давно, он очень добросовестный, думающий кузнец, настоящий профессионал. Готовился стать начальником производства. Мы все тут просто в ужасе», — с горечью говорит Виктор Бурдук.

Виновник ДТП, 29-летний дончанин на дорогой «Toyota Sequoia» (цена около $95 тыс.). После аварии он вышел из авто, начал звонить по телефону, и к нему примчались две девушки и адвокат. Правда, очевидцы говорят, что не было заметно, пьян был водитель или нет. Но зато они хорошо рассмотрели другое. «Джип мчался на огромной скорости, больше чем 100 км/час. Скорее всего, пошел на обгон по встречной. Адвокат сказал ему: «Говорить будешь, что в момент аварии ты потерял сознание», — рассказала очевидец ДТП Ирина Шишляева.

Собравшиеся на месте ДТП несколько десятков человек так возмутились страшным зрелищем и спокойствием водителя, что хотели устроить самосуд.

«Да люди его просто убить хотели! Если бы он в машине не закрылся, не жилец был бы. Ему в машину кричали, что предлагают нож, чтобы зарезался или веревку, чтобы удавился», - рассказал начальник техотдела «Донецкой автобазы ДУЭК» Александр Фомин.

Кстати, Фомин вспоминает, что люди на остановке говорили, что виновник ДТП - сын директора одного из комбикормовых заводов области. «Все только и говорили о том, что сынок богатых останется безнаказанным», - говорит Фомин.

Милиция отказалась называть имя водителя. «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (от 5 до 10 лет лишения свободы — Авт). Сейчас проводятся многочисленные экспертизы. Только после этого можно будет заявлять о причинах этой аварии, и кто в ней виновен, — лишь пояснил нам начальник ОСО ГУМВД в Донецкой области Игорь Демин.