Медики Черкасс могут не получить зарплату за декабрь

Из-за недофинансирования из государственного бюджета работники коммунальных больничных заведений Черкасс могут не получить заработную плату за декабрь.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Департамента здравоохранения Черкасского горисполкома Олег СТАДНИК, ситуация с выплатой средств могла быть еще хуже, однако благодаря жесткой экономии, мобилизации собственных резервов, отмене выплат материальной помощи и премий работникам, выведению на дневной стационар койко-мест, которые не выполняли плановую функцию, – удалось сократить расходы на содержание медзаведений города.

Сейчас департамент сможет выдать лишь аванс за декабрь, а вот компенсировать оплату труда за декабрь полностью самостоятельно не удастся. Необеспеченность составляет около 7 млн. грн., сообщил О.СТАДНИК. По его словам, городская власть со своей стороны дополнительно направила на отрасль здравоохранения около 3 млн. грн. Единственный источник финансирования и выход из ситуации, по словам О.СТАДНИКА, - это помощь государства – государственная или областная субвенция.

По словам О.СТАДНИКА, такая же проблема сложилась и в других городах Украины. Минфин, выделив меньшее количество средств, ставил цель стимулировать заведения здравоохранения оптимизировать сеть, но такой эксперимент стал тяжелым для отрасли.