Милиция задержала похитителей 2-летнего ребенка

Сотрудники милиции задержали в Новомосковске Днепропетровской области 48-летнего мужчину и его 28-летнюю дочь по подозрению в похищении 2-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, 15 ноября в милицию обратилась 38-летняя жительница Кривого Рога с заявлением о том, что ее знакомая, втершись к ней в доверие, похитила ее дочь.

За возращение ребенка отец злоумышленницы требовал купить для него дом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции в тот же день подозреваемые были задержаны.

Как выявило дальнейшее следствие, злоумышленники планировали вывезти ребенка за границу в случае отказа матери выполнять их условия.

«Они вступили в преступный сговор с целью последующего вывоза похищенного ребенка за границу или получения выкупа», - сообщает пресс-служба.

Следственным отделом ГУМВД Украины в Днепропетровской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и 189 (вымогательство) УК Украины.

Подозреваемые 48-летний гражданин России и его дочь – гражданка Украины задержаны.

