Днепропетровщина: грузовый поезд втаранился в „Рено”

В Днепропетровской области при столкновении автомобиля с поездом 2 человека погибли, еще один – пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 15 ноября в 19.15 в Криничанском районе на регулируемом железнодорожном переезде (перегон Милорадовка – Кудашево).

Водитель легкового автомобиля „Рено” на красный сигнал светофора выехал на переезд и допустил столкновение с грузовым поездом.

Задержка движения на железной дороге составила около трех часов.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.