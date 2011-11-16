В Ивано-Франковском роддоме проводят роды в воде

В Ивано-Франковском городском клиническом роддоме впервые в области созданы условия для проведения родов в воде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По предоставленной информации, здесь созданы все условия для проведения родов в воде (до потугового периода). Такая методика позволяет женщине уменьшить боль, найти наиболее оптимальное положение при родах. Теплая вода расслабляет как физически, так и психологически. На данное время уже состоялось 9 родов, которые прошли без осложнений, отмечается в сообщении.