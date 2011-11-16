Милиция успокоила: на Киевщине нет никакого маньяка

Милиция опровергает информацию отдельных СМИ о том, что в Фастовском, Васильковском и Киево-Святошинском районах Киевской области орудует маньяк.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, около месяца тому назад и 11 ноября по подозрению в совершении нескольких изнасилований и убийств были задержаны двое мужчин, один из которых провел за решеткой 29 лет, в том числе за изнасилование, и вина их подтверждается.

"Откуда СМИ взяли 206 трупов - неизвестно. У нас вообще не наберется такого количества людей, которые пропали без вести в этих районах за последние несколько десятилетий. Более того, на сегодняшний день, в частности, в Фастовском районе нет ни одного нераскрытого убийства лица женского пола", - отметили в милиции Киевской области.