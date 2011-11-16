В Черкассах дайверы подняли с дна Днепра тонну мусора

В Черкассах дайверы провели подводную уборку Днепра, подняв со дна реки почти тонну мусора.

Как сообщили УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Черкасской области, в минувшее воскресенье в облцентре прошла природоохранная акция по расчистке дна Днепра.

Подводную уборку в районе Речного порта организовали Всеукраинское общественное объединение подводных охотников и рыболовов совместно с любителями дайвинга, подводной охоты, водолазами, рыбаками и просто любителями природы при поддержке Государственного управления охраны окружающей природной среды в области, Черкасского городского совета, Интернет-портала «Подвох.net ».

В уборке принимали участие 15 водолазов. За два часа ими на поверхность было поднято около тонны мусора. Среди находок дайверов - автомобильные шины, бетонные урны и даже старая тележка.