В Днепропетровске взорвалась мусорная урна: погиб человек
10:25, 16 ноября 2011Новости регионов
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На тротуаре...
В Днепропетровске по проспекту Карла Маркса, 52, в 00.10 16 ноября на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора.
В результате взрыва погиб один человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Причина взрыва устанавливается.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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