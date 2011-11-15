Черниговщина собрала помощь на 800 тыс. грн для малообеспеченных

В Черниговской области за два месяца в рамках акции «Пять картофелин», инициированной Обществом Красного Креста Украины, для малообеспеченных граждан собрано помощи на болем чем 800 тыс. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, переданном УНИАН.

На протяжении сентября-октября в Черниговской области проходила благотворительная акция «Пять картофелин», организованная областной организацией Общества Красного Креста Украины. Акция проходила с целью привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, ветеранов войны и труда, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, беспризорных.

В рамках акции были собраны продукты питания, одежда, обувь, медикаменты, средства гигиены и оказана помощь свыше 15,5 тыс. лиц, а также лечебным учреждениям и территориальным центрам.

Наиболее существенная помощь малообеспеченным одиноким людям предоставлена продуктами питания, ее получили свыше 11 тыс. жителей региона на сумму 675 тыс. грн., предметы первой необходимости получили почти 4 тыс. на сумму 140 тыс. грн. Кроме того, были проведены благотворительные обеды для малообеспеченных граждан.

В областной организации Общества Красного Креста подчеркивают, что активное участие в акции приняли школьники. Дети приносили из дому овощи, собирали их у односельчан, рассказывая о необходимости оказания помощи пожилым людям и беспризорным.

Председатели городских и районных организаций Общества Красного Креста определили классы, которые наиболее активно принимали участие в акции, и вручили детям поощрительные подарки, а в Ичнянском районе частный предприниматель подарил школе №1 компьютер.

На сегодняшний день на учете в областной организации Общества Красного Креста находится около 45 тысяч больных, одиноких пожилых граждан, нуждающихся в помощи.