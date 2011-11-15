В Донецке чернобыльцам стало плохо: люди могут впасть в кому

В Донецке у 10 участников голодовки в областном управлении Пенсионного фонда Украины ухудшилось состояние здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в скорой медицинской помощи.

Как отметила фельдшер Мария КИСЛОВА, за помощью медиков обращаются в основном пожилые люди, страдающие гипертонией. Она также добавила, что есть угроза, что эти люди впадут в кому.

«Когда люди не кушают - у них понижается уровень сахара в крови. Это может привести к коме. Предельный срок голодовки - 2 дня», - подчеркнула М.КИСЛОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в актовом зале Донецкого областного управления Пенсионного фонда Украины находится около 50 голодающих. Их число растет.

По словам председателя Донецкой областной организации чернобыльцев-инвалидов «Чорнобиль-єдність» Николая ГОНЧАРОВА, на данный момент заявления о начале голодовки подали более 200 льготников. Также он отметил, что голодающим не хватает горячего чая и теплых вещей. И призвал всех неравнодушных помочь в предоставлении теплых вещей и горячего чая.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Чернобыльцы, афганцы и дети войны требуют о власти выполнить законы, согласно которым они имеют доплаты к пенсиям.

Ночью 15 ноября 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начали голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Председатель управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Георгій ЯКИМЕНКО подал в отставку.