Виннитчина: две женщины подозреваются в убийстве младенца

В Бершадском районе Винницкой области две женщины подозреваются в убийстве младенца.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, по данным односельчан, 44-летняя женщина была беременной и вскоре должна была рожать, но после исчезновения признаков беременности ребенка никто не видел. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В выгребной яме милиция нашла полиэтиленовый пакет крепко завязанный на узел, в котором находилось тело новорожденной девочки. В ходе проведения судебно-медицинского исследования было установлено, что ребенок родился живым.

Во время разговора с женщиной выяснилось, что беременность у нее была нежелательной, поэтому, чтобы ее прервать, она обратилась к 70-летней жительнице города Бершадь. Эта женщина ранее была осуждена за незаконные аборты, не имела соответствующего медицинского образования и у себя дома провела искусственные роды. По данным предварительного расследования, новорожденная девочка была утоплена в ведре с водой. Уже мертвого младенца мать привезла в полиэтиленовом пакете домой и выбросила в туалет.

Возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.