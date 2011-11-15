Ривненщина: трудоустроен каждый третий безработный инвалид

В Ривненской области трудоустроен каждый третий безработный инвалид, что является лучшим показателем, чем было за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в областном центре службы занятости населения, с начала года в поисках работы в службу обратилось 837 человек с инвалидностью, где в целом на учете находилось 1327 людей с ограниченными возможностями. Для 425 из них удалось подыскать место работы.

В частности, 22 безработных учредили собственное дело, получив единовременную помощь по безработице для организации предпринимательской деятельности. Кроме того, работодатели получили госдотации и трудоустроили 54 граждан с особыми потребностями.

Кроме того, еще 139 инвалидов принимали участие в оплачиваемых общественных работах, а 172 прошли профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации.