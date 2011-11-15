В Ривне в больнице умер мальчик после введения ему лекарства

В Ривненской городской детской больнице умер 7-летний мальчик после введения ему медпрепарата врачами.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительному заключению медиков, причиной смерти ребенка стал анафилактический шок, то есть аллергическая реакция на введенный лечебный препарат. Однако официального подтверждения этой версии пока нет, поскольку родители ребенка отказались от вскрытия тела умершего ребенка.

Медики заверили журналистов, что их вины в этом нет, ведь они делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Однако стало известно, что перед введением препарата, аллергопроб ребенку не делали.

Врачи заведения также объясняют, что такие лекарства мальчик принимал и раньше, о чем есть запись в его медицинской карточке.

В детскую городскую больницу мама привела мальчика из-за высокой температуры. Врачи поставили диагноз "пневмония" и решили лечить ребенка стационарно. Мама поехала домой за вещами для сына, а когда вернулась, то не застала его живым. В ее отсутствие врачи забрали мальчика из игровой комнаты и сделали ему укол, после чего он умер.

"Это молниеносная форма анафилактического шока. Медики делали все, что могли - и массаж сердца, и к аппарату подключили. Но, к сожалению, это не дало положительного результата", - сказал главный врач детской больницы Юрий ДЕНИСЮК.

Главный врач также сообщил, что за 40 лет работы в медицине, помнит лишь несколько случаев анафилактического шока у маленьких пациентов, однако до этого всегда удавалось спасти детские жизни.

Медики считают, что их вины в произошедшей трагедии нет. При этом подтверждают, что аллергопроб, перед введением мальчику препарата, не делали.

По данному факту создана ведомственная медкомиссия.