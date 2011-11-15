Виннитчина: 2-летняя девочка упала в кастрюлю с кипящим холодцом
12:27, 15 ноября 2011Новости регионов
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35% ожогов тела
В с. Балановка Бершадского района Винницкой области 2-летний ребенок госпитализирован с 35% ожогов тела.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Установлено, что девочка случайно села в кастрюлю с кипящим студнем, в результате чего получила термические ожоги ІІ и ІІІ степени ягодиц, задней поверхности обоих бедер. Девочка госпитализирована в реанимационное отделение Бершадской центральной больницы. В настоящее время состояние ребенка тяжелое.
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