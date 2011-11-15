Виннитчина: 2-летняя девочка упала в кастрюлю с кипящим холодцом

В с. Балановка Бершадского района Винницкой области 2-летний ребенок госпитализирован с 35% ожогов тела.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Установлено, что девочка случайно села в кастрюлю с кипящим студнем, в результате чего получила термические ожоги ІІ и ІІІ степени ягодиц, задней поверхности обоих бедер. Девочка госпитализирована в реанимационное отделение Бершадской центральной больницы. В настоящее время состояние ребенка тяжелое.