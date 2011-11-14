С начала года милиция в Киеве изъяла 400 кг наркотиков
17:48, 14 ноября 2011Новости регионов
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...и психотропных веществ
На протяжении 10 месяцев этого года в Киеве милиция изъяла из незаконного оборота 378,4 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Также правоохранителями перекрыты 99 межрегиональных каналов поступления наркотического сырья в Киев из других регионов Украины и 24 – международных, в частности 8 – из России, 6 – из Польши, 4 – из Китая, 2 – из Германии и по 1 – из Молдовы, Ирана, Казахстана и Испании.
За незаконные операции с наркотиками задержаны 54 иностранных гражданина.
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