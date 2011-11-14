На Закарпатье мальчик 6 лет погиб от взрыва самодельной бомбы
17:24, 14 ноября 2011Новости регионов
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Отец глушил рыбу...
На Закарпатье 6-летний мальчик подорвался на самодельной бомбе, которую его отец сделал для глушения рыбы.
Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, 28-летний житель одного из сел Тячевского района держал дома самодельное взрывное устройство, которое он изготовил с целью глушить рыбу. Однако изготовленную отцом «бомбу» нашел в сарае его сын.
Точно не известно, что сделал с найденной бутылкой с взрывоопасной смесью мальчик, однако взрывчатка неожиданно сработала. В результате взрыва у ребенка был ранен живот, от травмы мальчик умер по дороге в больницу.
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