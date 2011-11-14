Из-за пьяного, лежавшего на дороге, перевернулись два автомобиля

Вчера около 23.30 возле села Озеро Винницкой области в результате наезда на пьяного мужчину, который лежал на дороге, перевернулись два сцепленных автомобиля ЗИЛ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, водитель одного из автомобилей, буксируя другой ЗИЛ – самосвал, совершил наезд на 29-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет и перевернулись. Пешеход погиб на месте происшествия. По словам свидетелей, потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения после посещения придорожного кафе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкие телесные повреждения).