Среди погибших в ДТП на Николаевщине трое подростков

Из четырех погибших в ДТП, произошедшем в ночь на 13 ноября в Доманевском районе Николаевской области, трое - несовершеннолетние.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции в Николаевской области.

По их данным, всего в машине находилось шесть человек. В результате столкновения автомобиля „Москвич-412” с деревом погибли четверо пассажиров: две ученицы 9-го класса Доманевской школы № 1, ученик 10-го класса Доманевского районного воспитательно-учебного комплекса и 20-летний безработный.

Согласно сообщению, 19-летний водитель покинул место происшествия до приезда следственно-оперативной группы. Утром правоохранители задержали его в одном из домов села Зеленый Яр, после чего доставили в Доманевскую центральную районную больницу для лечения травм, полученных в результате аварии.

Также утром в Доманевскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратился пятый пассажир автомобиля – 21-летний молодой человек, которого госпитализировали.

Все пассажиры автомобиля - жители села Зеленый Яр Доманевского района Николаевской области. Они возвращались домой автомобилем „Москвич-412” с дискотеки со стороны пгт. Доманевка. По неизвестным причинам машина съехала направо в кювет и врезалась в дерево.

По делу продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в 23.30 вблизи поселка Доманевка на автодороге Первомайск-Александровка в Николаевской области произошла авария, в результате которой 4 человека погибли и 1 – пострадал. Водитель легкового автомобиля „Москвич-412” не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.