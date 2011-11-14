Утвердят ли на Черниговщине программу преодоления йододефицита?

Председатель Черниговского областного совета Анатолий МЕЛЬНИК обратился к председателю Черниговской облгосадминистрации Владимиру ХОМЕНКО с просьбой внести на утверждение облсовета Региональную целевую программу предотвращения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской экологической организации "Зелений світ", об этом А.МЕЛЬНИК информировал председателя организации Ивана ОСАДЦИВА, поскольку в прошлом году «Зелений світ» предложил принять Региональную целевую программу предотвращения возникновения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью.

Председатель областного совета в письме к губернатору, в частности, сообщает, что проект предложенной целевой программы прошел экспертизу в Институте эндокринологии и обмена веществ имени Комиссаренко и рассматривался на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения. Постоянная комиссия облсовета поддерживает внесение целевой программы предотвращения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью. Кроме того, с ходатайством о принятии программы йодопрофилактики обратилась в областной совет представитель ЮНИСЕФ в Украине Елена ТРУШ.

Ранее в Черниговской области представители Института эндокринологии и обмена веществ проводили исследования на предмет возникновения у населения йодной недостаточности. Специалисты установили наличие дефицита йода от легкого до средней степени тяжести у жителей всех районов области.

Управление образования и здравоохранения в Черниговской области вместе с общественной организацией "Зелений світ" на протяжении двух лет проводили информационные и организационные мероприятия по профилактике йододефицита и употреблению йодированной соли в пищу вместо обычной.

После прохождения экспертизы в Институте эндокринологии и обмена веществ имени Комиссаренко и Представительстве ЮНИСЕФ в Украине проект Региональной целевой программы предотвращения возникновения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью, находится на проработке в Управлении здравоохранения Черниговской ОГА.