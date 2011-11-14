Ривненщина: благотворители подарили фельдшерам 32 велосипеда

З2 новые велосипеды для выезда на вызовы к больным получили фельдшерско-акушерские пункты Острожского района Ривненской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Острожской райгосадминистрации, приобрести велосипеды сельским фельдшерам удалось за счет благотворителей, которые собрали 25 тыс. грн.

Инициировал акцию по сбору средств первый заместитель председателя Ривненской областной госадминистрации Анатолий ЮХИМЕНКО, перед которым транспортную проблему озвучили местные медики. Как отметил инициатор сбора средств, в дальнейшем власть будет предлагать приобрести велосипеды во все населенные пункты, в которых возникнет подобная необходимость и будет желание самих заведующих ФАПами.

«Кроме того, мы приняли решение, и я сейчас работаю со спонсорам, чтобы в каждом районе лучшую амбулаторию обеспечить автомобилем», - отметил А.ЮХИМЕНКО.

В свою очередь председатель райгосадминистрации Василий ДУМА заметил, что первый подаренный автомобиль будет передан в село Могиляны, ведь тамошняя амбулатория пока единственная, в которой нет авто.