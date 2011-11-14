В Житомирской области сгорела школа

В поселке Першотравенск Барановского района Житомирской области сгорела школа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в одноэтажной деревянной общеобразовательной школе І-ІІІ ступени возник 13 ноября в 01.00.

В здании была расположена также школьная столовая, продуктовый магазин и комната строителей.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар был локализован в 02.55. Огнем уничтожено здание.

На месте пожара работает оперативная группа во главе с начальником Барановского РО УМЧС Украины в Житомирской области.