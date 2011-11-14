Воспитательница разбила в детском саду 12 ртутных градусников

В Херсонской области сотрудники Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидировали разлив ртути из градусников в детском саду в райцентре Горностаевка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 11 ноября в детском саду № 2 «Цветочек» в райцентре Горностаевка по неосторожности работника дошкольного заведения были разбиты 12 ртутных термометров.

Как указывается в сообщении, в день происшествия в детском саду находились 15 детей и воспитатель, которые были эвакуированы из здания.

Работники Горностаевского райотдела УМЧС собрали ртуть из термометров в специальный контейнер.

Демеркуризацию провели работники специальной службы областного Управления МЧС. В частности, помещения дошкольного учреждения обработано спецсредствами.

Решением Горностаевской СЭС и комиссии Горностаевской райгосадминистрации было принято решение о временном закрытии детсада.