Против родителей возбуждают уголовные дела

В Черниговской области в этом году возбуждено 20 уголовных дел против родителей, которые не исполняли свои обязанности по уходу за детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, из 20 дел 18 уже направлены в суд, в том числе 14 – за злостное неисполнение родителями своих обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в этом году в защиту прав и свобод детей прокуроры вынесли более 300 представлений и предписаний. К ответственности привлечены почти 400 должностных лиц. Из них 19 чиновников контролирующих органов. В интересах детей возмещено более 800 тыс. грн. Восстановлены права почти 3 тыс. детей.

В Семеновском районе установлен ряд фактов злостного неисполнения родительских обязанностей, на которые длительное время не реагировала местная власть, правоохранительные органы. В частности, к уголовной ответственности привлечены родители, которые на протяжении шести лет не исполняли родительские обязанности в отношении своей дочери, ограничивали ее в питании, одежде, предметах первой необходимости, склоняли ребенка к употреблению алкоголя, а после достижения 14-летнего возраста – к занятию проституцией. Приговором суда отец и мать осуждены к 4 и 4,5 годам заключения и лишены родительских прав.