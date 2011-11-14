В Кировограде открылся центр магнитно-резонансных исследований

В Кировограде на территории «Больницы Святого Луки» открылся первый в области комплекс магнитно-резонансных исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации.

По словам главного врача учреждения Григория УРСОЛА, подобных томографов в Украине только два – в Киеве. Их главное отличие от обычных аппаратов магнитно-резонансной томографии – мощность, позволяющая с высокой точностью проводить диагностику заболеваний. В то же время, аппарат имеет высокий уровень безопасности, что позволяет проводить обследование без особого вреда для здоровья даже беременным женщинам и детям.

Г.УРСОЛ сообщил, что в рамках благотворительной акции, начало которой положено в медицинском центре, с помощью современного МРТ уже бесплатно обследовано около сотни жителей Кировоградской области.