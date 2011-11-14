Сумщина: районные больницы получили новые "скорые"

Председатель Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ вручил руководителям районов и главным врачам 12 центральных районных больниц региона ключи от 17 новых автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, приобретение автомобилей марки «УАЗ» стало возможным благодаря тесному сотрудничеству власти и бизнеса: инвестиционные компании, которые сегодня работают в аграрном секторе области, принимают активное участие в развитии сельских территорий, а действенным толчком в реализации социальных проектов в сельской местности стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Сумской ОГА и сельскохозяйственными инвесткомпаниями.

Во время торжественной церемонии передачи автотранспорта губернатор заявил, что сегодняшнее событие является примером социальной ответственности власти и бизнеса.

«Развитие сельских территорий является приоритетным направлением стратегии развития «Новая Сумщина – 2015». Но без инвесторов, которые работают на земле, о полноценном развитии нельзя говорить. Поэтому мы работаем по формуле «бизнес+власть», а результатом станет развитие сельских территорий, создание достойных условий для жизни, решение всех социальных проблем. Только через развитие территорий мы создадим комфортную для проживания область», - сказал Ю.ЧМЫРЬ.

Заместитель председателя Недригайловской районной госадминистрации Александр ПЕЛИПЕНКО отметил, что «это первый случай, когда инвесторы оказывают такую помощь». По его словам, автомобили закуплены хорошие, так как для сельской местности важно, чтобы они были высокой проходимости.

Новые автомобили получили Ахтырский, Белопольский, Бурынский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Сумской, Тростянецкий и Ямпольский районы.

Всего же в рамках Меморандума о сотрудничестве между Сумской ОГА и сельскохозяйственными инвесткомпаниями для региона будет закуплено 40 автомобилей «скорой помощи».