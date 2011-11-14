На Николаевщине все больше детей отдают в детдома

За 10 месяцев 2011 года в николаевский областной Дом ребенка «Красное солнышко» поступило 80 детей - на 20 больше, чем за этот же период прошлого года.

Как сообщила УНИАН главный врач Дома ребенка Ольга ЛИТВИНОВА, у них содержатся дети от рождения до 4-х лет, от которых отказались родители или чьи родители были лишены родительских прав. Детей старшего возраста переводят в другие детские дома.

По словам О.ЛИТВИНОВОЙ, в этом году в учреждение поступило больше малышей грудного возраста, чем в прошлом.

Главврач также отметила, что часто к ним повторно попадают дети из неблагополучных семей. Имеются ввиду те случаи, когда социальные службы забирают маленьких детей из семей с ненадлежащими условиями на испытательный период, потом возвращают их матерям, а когда матери растрачивают пособие, дети опять оказываются в Доме ребенка.

По мнению О.ЛИТВИНОВОЙ, «необходимо, чтобы службы по делам детей контролировали целевое использование выплат на ребенка, чтобы четко были определены направления, на которые матери могут тратить «детские» деньги, а на что их тратить ни в коем случае нельзя».

По ее словам, так организована работа в России.

«К сожалению, у нас такого контроля нет. А наши мамочки очень часто детские деньги тратят на водку и наркотики», - отметила главврач.

О.ЛИТВИНОВА также сообщила, что в настоящее время в Доме ребенка проживает 116 детей. В 2011 году 16 детей были определены под опеку, трое - в приемные семьи, 1 ребенок переехал в детский дом семейного типа, 26 воспитанников были усыновлены, причем, в основном, украинскими гражданами.