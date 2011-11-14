В Тернополе в поликлинику можно записаться через Интернет

В Тернополе в коммунальной поликлинике №1 введена электронная регистратура.

Как передает корреспондент УНИАН, во время ее презентации начальник городского управления здравоохранения Ростислав ЛЕВЧУК сообщил, что это первая в Украине система электронной регистрации, введенная в коммунальной больнице.

«Такие системы есть в частных клиниках в Киеве, сейчас планируют ее внедрить в государственных медзаведениях Москвы. Пилотный проект, который мы сегодня запускаем в Тернополе, – первый в Украине среди коммунальных больниц», – отметил Р.ЛЕВЧУК.

По данным заместителя городского председателя по гуманитарным вопросам Леонида БИЦЮРЫ, эта электронная система позволит избежать очередей в поликлинике, а также упорядочить работу врачей.

«Кроме этого, мы уже усовершенствовали документооборот. Ведь если в поликлинике до внедрения системы было 90 тыс. личных карточек пациентов, то теперь только 50 тыс. учетных записей. Потому что оказалось, что часть карточек – это были «мертвые души», еще часть – «дублеры», то есть на одного человека было несколько карточек», – рассказал Л.БИЦЮРА.

По данным представителей компании Web Advancers, которая разработала систему, теперь жители Центра, который обслуживает поликлиника №1, смогут записаться на прием к врачу на конкретный час с помощью Интернета. Пожилые люди, у которых нет Интернета, смогут сделать то же, позвонив по телефону в регистратуру, их данные тогда в электронную систему введут регистраторы.

«На сайте люди могут увидеть, какие врачи сегодня работают, часы приема, сколько людей они сегодня смогут принять и еще ли есть свободные часы. После регистрации пациентов вся информация стекается к заведующему и врачу», – рассказал Р.ЛЕВЧУК.

В перспективе предусмотрено компьютерами обеспечить кабинет каждого участкового, чтобы он видел, на какие часы к нему записались на прием люди, и мог планировать свою работу.

Стоимость пилотного проекта, по данным руководителя компании Web Advancers Бориса ТАТАРНЮКА, составила 100 тыс. грн. и была профинансирована компанией.

«Мы взяли эти расходы на себя, чтобы показать, что такую систему можно запустить и она работает. В дальнейшем рассчитываем на поддержку городского совета по внедрению электронной регистрации во всех больницах города», – сказал Б.ТАТАРНЮК.

Р.ЛЕВЧУК отметил, что средства на реализацию этого проекта будут заложены в бюджете города на 2012 год. При этом отметил, что к финансированию проекта запланировано привлечь и средства грантодателей, поэтому конкретной суммы, которая будет выделена из бюджета, не назвал. Он лишь сообщил, что разработка и внедрение системы электронной регистрации и документооборота для одной больницы обойдется ориентировочно в 800 тыс. грн. Всего в Тернополе 3 больницы.

