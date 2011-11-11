Луганщина: 2 человека отравились угарным газом
14:21, 11 ноября 2011Новости регионов
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В частном жилом доме
В Ровеньках Луганской области в результате отравления угарным газом в частном жилом доме погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, трагедия произошла 10 ноября. Погибли мужчина 1951 г.р. и женщина 1956 г.р.
Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации печи.
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