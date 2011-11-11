Народный депутат подарил реанимобиль Станции "скорой"

Народный депутат от Партии регионов, президент фонда «Социально-экономическое развитие Севастополя» Павел ЛЕБЕДЕВ подарил севастопольской Станции скорой медицинской помощи реанимобиль.

Как передает корреспондент УНИАН, реанимобиль был передан в четверг представителю одной из подстанций скорой помощи.

П.ЛЕБЕДЕВ отметил, что реанимобиль приобретен им для Гагаринского района по просьбе главы горгосадминистрации Владимира ЯЦУБЫ с целью улучшения уровня оказания медицинской помощи в городе.

По словам В.ЯЦУБЫ, подобного реанимобиля пока не было в городе. «На примере этого подарка видно отношение бизнеса к городу в виде конкретной помощи и решения проблем в сферах здравоохранения и транспорта», - сказал председатель ГГА.

Как сообщил журналистам руководитель Станции скорой помощи Александр АНАНЬИН, данный реанимобиль отвечает всем требованиям современной медицины. «Сам по себе реанимобиль не вызывает никаких сомнений, он европейского уровня. Медоборудование будет соответствовать ГОСТам, оно соответствует не просто европейскому уровню, но – мировым стандартам», - сказал А.АНАНЬИН.