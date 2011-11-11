Буковина: главврач кормил больных просроченными продуктами

Прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело против главного врача областной «Больницы скорой медицинской помощи» по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщил прокурор области Петр КОВАЛЬ, добавив, что сегодня же главный врач доставлен в изолятор временного содержания (ИВС).

По словам П.КОВАЛЯ, установлено, что главный врач в период с января по октябрь 2011 года «преднамеренно совершал действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий». Без проведения тендерных процедур он закупил у субъектов ведения хозяйства продукты питания на сумму свыше 450 тыс. грн. Кроме того, в больнице выявлены подписанные ее руководителем фиктивные договоры на поставку товаров с несколькими частными предпринимателями.

По словам прокурора области, в больнице также грубо нарушены требования Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». В частности, на складе пищеблока больницы во время проверки изъята томатная паста общим весом более 64 кг и крупа ячневая, срок годности которых истек задолго до момента поставки в больницу. Причем установлено, что более 20 банок этой пасты уже использовано для приготовления пищи больным.

По словам прокурора, руководитель больницы задержан в порядке ст.115 УПК Украины, проводится досудебное следствие.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, П.КОВАЛЬ сообщил, что задержанный главный врач пытался через знакомых коллег (медиков) сфабриковать справку, что ему нельзя находиться в следственном изоляторе по состоянию здоровья. В то же время П.КОВАЛЬ отметил, что другие врачи «дали абсолютно противоположные заключения».

На уточняющий вопрос, почему возникла необходимость взять под стражу главного врача, прокурор области ответил, что «своими действиями задержанный представляет общественную опасность, посягая своими действиями на здоровье и жизнь больных стационара».