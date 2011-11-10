В Закарпатье 12 т битумной эмульсии загрязнили среду

В Воловецком районе Закарпатской области на трассе «Киев-Чоп» произошло аварийное загрязнение окружающей природной среды битумной эмульсией. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, вечером 9 ноября на автодороге государственного значения «Киев-Чоп» произошла авария грузового автомобиля с цистерной марки МАЗ 64229, который транспортировал 20 тонн битумной эмульсии.

Отправитель битумной эмульсии, по данным экоинспекции, ПАО “Югозападдорстрой”, Липовецкая битумная база г. Липовец Винницкой области. Получатель – ОАО «Ужгородское ДСУ-58», г. Ужгород.

Сейчас, по информации госэкоинспекции, причина аварии уточняется специалистами ГАИ в Закарпатской области.

В результате аварии, по предварительным данным, в окружающую среду попало 12 тонн битумной эмульсии.

На месте аварии силами Управления МЧС в Закарпатской области с целью недопущения загрязнения опасными веществами р. Абранка (приток реки Латорица) установлено перехватывающее сооружение.

Также с целью оценки сложившейся ситуации, принятия соответствующих мер и проведения отборов проб поверхностных вод и почв на место аварии выехала оперативная группа Государственной экологической инспекции в Закарпатской области. На месте аварии специалистами инспекции для определения степени загрязнения окружающей среды отобраны пробы поверхностных вод, в т.ч. из р. Абранка и р. Латорица, а также проведен отбор проб почв.

Общая площадь загрязнения, по данным инспекции, уточняется.

Справка УНИАН. Согласно Национальным стандартам Украины «ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия», битумную эмульсию используют в качестве вяжущего и пленочно-образующего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог, улиц, мостов, путепроводов и других инженерных сооружений.

При изготовлении, транспортировке и использовании эмульсий необходимо соблюдать требования государственных санитарных стандартов по недопущению загрязнения почв и водоемов.