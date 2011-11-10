В Тернопольской области горело 4 га торфяника

В Тернопольской области горел торфяник площадью 4 га. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, сообщения о тлении торфа в Шумске на ул. Народнической к спасателям поступило вчера в 15 часов. На месте вызова работники дежурного караула Шумского райотдела МЧС установили, что площадь выгорания торфа составляет 4 га. Ими были приняты меры по нераспространению огня по территории торфяника.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 8 ноября спасатели ликвидировали возгорание торфяника на территории Кордышевского сельского совета вблизи Шумска. Всего в ликвидацию возгорания были вовлечены 26 человек личного состава, рукавный автомобиль и пожарная насосная станция Кременецкого райотдела МЧС, с помощью которой осуществлялось перекачивание воды из ближайшего природного водоема.

Как объяснили спасатели, длительное тушение пожара обусловлено тем, что торф горит медленно на всю глубину его залегания. Кроме этого, не всегда удается установить место горения, поскольку торф может гореть под землей и только время от времени проявлять себя пламенем наружу.