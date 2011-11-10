В Закарпатье сгорела школа

Накануне, 9 ноября, около 6 час. утра в с. Богдан Раховского района Закарпатской области в одноэтажном деревянном здании начальных классов общеобразовательной школы возник пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие пожара огнем уничтожена кровля на площади 138 кв. м, перекрытие, частично стены и имущество, которое было в классах.

В 10 час. 40 мин. пожарно-спасательным отделением МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание в электросети.