Киев выделил сёлам 297 тыс. грн. на оздоровление детей

Депутаты Киевсовета утвердили соглашение с селом Подгорцы Киевской области о выделении ему 297 тыс. грн. на оздоровление местных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение о выделении и использовании субвенции было заключено 12 октября этого года между горсоветом столицы в лице Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Подгорским сельским советом Обуховского района в лице и.о. сельского головы Татьяны ПОРЕМСКОЙ.

В документе говорится о выделении субвенции в размере 297 тыс. грн., которые будут использованы исключительно на оздоровление детей сел Подгорцы, Креничи, Романков.

За утверждение данного соглашения проголосовали сегодня на заседании сессии Киевсовета 99 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Средства будут выделены из бюджета Киева на 2011 год, где они предусмотрены на развитие межрегиональных связей.

Как сообщалось, в Подгорцах Киевской области размещен полигон твердых бытовых отходов, которые свозятся туда из столицы.