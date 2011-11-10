Заболеваемость гриппом на Луганщине - еще не эпидемия

Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Луганской области не является началом эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Ирина КОЛЕСНИКОВА.

По ее словам, эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине остается стабильной. Превышение эпидпорога на 7,6% в Луганской области произошло лишь среди детей в возрасте от 10 до 17 лет, что не является признаком эпидемии. И.КОЛЕСНИКОВА подчеркнула, что эпидемией считается показатель заболеваемости выше 50% населения.

Также она отметила, что за прошлую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 163 тыс. 943 человек, из них 65% - дети. И.КОЛЕСНИКОВА подчеркнула, что сейчас, когда еще не началась сезонная эпидемия, самое время провести прививку от гриппа.

"Это очень хорошо, когда население осознает, что нужно позаботиться о себе и своей семье", - отметила И.КОЛЕСНИКОВА.