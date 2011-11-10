На Луганщине не хватает вакцины БЦЖ для новорожденных

В Славяносербском районе Луганской области остается проблема вакцинации БЦЖ новорожденных в родильных домах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Луганского областного Центра здоровья со ссылкой на главного врача Луганского областного противотуберкулёзного диспансера Галину РОЕНКО.

«В текущем году острой проблемой является вакцинация БЦЖ детей в родильных домах Славяносербского района. Охват вакцинацией составил 53,4% - самый низкий показатель в регионе. Луганская область в целом обеспечена вакциной на 92,1%», - отметила Г.РОЕНКО.

Кроме того, в Славяносербском районе отмечается медленное снижение темпов заболеваемости туберкулезом – за 4 года снижение на 4,4% (при заявленном ежегодном снижении на 5%).

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что большинство вакцин закуплено почти на 100% от потребности. В свою очередь, главный специалист Управления общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Минздрава Сергей ПЛАТОВ утверждал, что количества доз вакцин против таких инфекций, как коклюш, дифтерия, столбняк и туберкулез хватит для иммунизации всех украинских детей.

БЦЖ - вакцины против туберкулеза, которой прививают младенцев в первый день жизни.