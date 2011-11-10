В Закарпатье опрокинулась автоцистерна, вытекло 19 т мазута

9 ноября в Воловецком районе Закарпатской области на автотрассе Киев – Чоп на спуске с перевала Абранка в направлении г. Свалява водитель автоцистерны МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествие из поврежденной цистерны вытекли около 19 т мазута. Попадание мазута в водоемы не допущено. Жертв и пострадавших нет.

На месте события работают пожарно-спасательное подразделение МЧС и бригада облавтодора.