В Закарпатье опрокинулась автоцистерна, вытекло 19 т мазута
10:15, 10 ноября 2011Новости регионов
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Мазут не попадет в водоемы
9 ноября в Воловецком районе Закарпатской области на автотрассе Киев – Чоп на спуске с перевала Абранка в направлении г. Свалява водитель автоцистерны МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествие из поврежденной цистерны вытекли около 19 т мазута. Попадание мазута в водоемы не допущено. Жертв и пострадавших нет.
На месте события работают пожарно-спасательное подразделение МЧС и бригада облавтодора.
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