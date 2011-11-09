На Тернопольщине в 20 раз выросла заболеваемость краснухой

На Тернопольщине за 10 месяцев 2011 года краснухой заболели 510 человек. Как сообщила заведующая эпидемическим отделом областной санэпидемстанции Мария Павельева, это в 20,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для примера, за весь 2010-й год краснухой болело 76 жителей области.

По данным М. Павельевой, рост заболеваемости краснухой в этом году был прогнозируемым. «После введения с 2000-го года вакцинации детского населения, количество случаев заболевания краснухой, даже в периоды циклического подъема уровня заболеваемости этой болезнью, уменьшилась и была на стабильном уровне. Однако начиная с 2009 года из-за отсутствия в области достаточного количества вакцин плановые объемы вакцинации детского населения не были выполнены, а запланированная Кампания дополнительной иммунизации населения в возрасте 16-29 лет в 2008 году не состоялась. Таким образом, резко возросло количество иммунонезащищеного к краснухе населения, что привело к очередному подъему заболеваемости », - объясняет М. ПАВЕЛЬЕВА.

Из общего количества людей, которые в этом году переболели краснухой, 72,5% детей и юноши, из них 67,3% - дети 15-17 лет.

По данным М. Павельевой, в связи с осложнением эпидситуации санитарно-эпидемиологической службой был разработан «План мероприятий по недопущению распространения краснухи на территории Тернопольской области на период повышенной заболеваемости».

Кроме краснухи, по ее данным, в области существенно возросло количество заболеваний коклюшем. Всего заболело 74 детей, что в 3,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 29 детей в возрасте до 1 года, 33 - в возрасте от 1 до 4 лет.

«Рост заболеваемости обусловлен нехваткой вакцины. Детей от коклюша прививают после наступления 3-месячного возраста, однако в этом году были проблемы с вакциной. Сейчас она понемногу начинает поступать, однако календарь прививок уже смещен ", - отметила М. Павельев.