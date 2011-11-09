За благотворительные средства купили инсулиновые помпы для детей

На Волыни за средства, собранные во время благотворительной акции "Сердце к сердцу", приобретены инсулиновые помпы для 5 детей, больных сахарным диабетом.

Об этом было сообщено сегодня на пресс-конференции в областной государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Ориентировочная стоимость одной помпы для введения инсулина - 30 тыс. грн.

Как напомнили в ОГА, на Волыни во время благотворительной акции «Сердце к сердцу» было собрано более 125 тыс. грн. В целом в рамках акции в Украине собрано более 4 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, в акцию были вовлечены около 800 волонтеров из числа ученической и студенческой молодежи. К акции приобщились учебные заведения, общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, медицинские учреждения, магазины, супермаркеты, кафе, рестораны Луцка и области.

«Волынская область заняла 12-е место среди 29 регионов Украины по сбору средств на благотворительные цели. Приятно, что наши люди – небезразличны к проблемам других. Мы это дело будем продолжать, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается», - подчеркнул заместитель председателя облгосадминистрации Александр КУРИЛЮК.

Как сообщалось, шестая ежегодная всеукраинская благотворительная акция "Сердце к сердцу" проходила с 1 по 15 мая 2011 года под лозунгом помощи детям, больным сахарным диабетом.

***Инсулиновая помпа – это комплекс с управляющим устройством, резервуаром для инсулина и системой катетеров, который предназначен для введения этого гормона в организм человека и позволяет уменьшить количество инъекций до одной на 3-5 дней.