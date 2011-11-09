В Горловке продавали ртуть
13:41, 09 ноября 2011Новости регионов
1
Задержаны четыре местных жителя
В Горловке Донецкой области 8 ноября милиция задержала четырех местных жителей в возрасте от 28 до 31 года, подозреваемых в приобретении, хранении и сбыте ртути.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъяты 11 кг ртути.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter