В Ужгороде вспышка менингококковой инфекции?

В Ужгороде нет вспышки менингококковой инфекции или какой-либо другой чрезвычайной ситуации, связанной с этим заболеванием.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Закарпатской областной клинической инфекционной больницы Михаил ПОЛЯК.

По его словам, информация о вспышке или какой-либо чрезвычайной ситуации вокруг менингококковой инфекции в Ужгороде, которую распространяют украинские СМИ, не отвечает действительности.

«Никаких оснований для разговоров о вспышке или какой-либо чрезвычайной ситуации с заболеваемостью менингококковой инфекцией в Ужгороде нет, - отметил М.ПОЛЯК. - Еще 5 ноября завершился максимальный инкубационный период с момента регистрации первого случая заболевания. Новые случаи заболеваний не зарегистрированы».

По словам врача, в данное время в областной инфекционной больнице с диагнозом «менингококковая инфекция, менингококцемия» проходят лечения два ребенка. Еще один ребенок лечится от менингококкового назофарингита.

М.ПОЛЯК также добавил, что менингококковая инфекция регистрируется как во всех странах мира, так в Украине. С начала года в Украине зафиксированы 429 случаев заболевания.

«Причем, в Закарпатской области с начала года зарегистрированы 19 случаев заболевания менингококковой инфекцией», - добавил главный врач областной инфекционной больницы.

Он также уточнил, что эпидемическая ситуация в городе характерна для данного периода – рост заболеваемости наблюдается с похолоданием – с октября по март.

В свою очередь, главный санитарный врач Закарпатской СЭС Владимир МАРКОВИЧ сообщил, что в Ужгороде зарегистрирован один случай заболевания ребенка, после этого сразу же было проведено обследование всех детей, которые учились с ним в одном классе, учителей, контактных лиц. Также обследовали параллельные классы. В результате этих мероприятий выявлен еще один больной ребенок.

«Эти два маленьких пациента - брат и сестра из одной семьи - сейчас находятся на лечении в областной клинической инфекционной больнице», - уточнил В.МАРКОВИЧ.

В целом, по его словам, с момента выявления заболевания в Ужгороде были обследованы 113 человек, в том числе 14 взрослых. Среди них выявлены девять носителей менингококковой инфекции и один больной менингококковым назофарингитом.

Справка УНИАН. Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, характеризующееся разнообразием клинических проявлений, иногда тяжелым поражением мозговых оболочек, которые распространяет здоровый носитель возбудителя. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Редко возникают другие формы заболевания: менингококковый менингит, менингококцемия, менингококковый назофарингит, пневмонии, эндокардиты и артриты. К симптомам менингококковой инфекции относят заложенность носа, катаральные явления, общую слабость, сильную головную боль, повышение температуры тела до 38-39°С. Наиболее характерным симптомом является симметричное геморрагическое высыпание, которое появляется на 1-2 день болезни. Источником возбудителя инфекции является больной человек или бактерионоситель.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 23.05.2002 г. № 190 «О предоставлении внеочередных сообщений Минздраву Украины», вспышкой менингококковой инфекции считается 10 случаев заболеваний на определенной территории (связанных между собой) или в организованном коллективе.

Утром 8 ноября один из общеукраинских телеканалов сообщил о вспышке инфекции менингококка в Ужгороде. Эту информацию распространило значительное количество СМИ.