22% детей в Киеве - недоразвиты

В столице каждый пятый ребенок дошкольного возраста имеет недостатки развития. В пресс-службе КГГА сообщили, что за последние три года число таких детей в Киеве увеличилось с 19% до 21,7%.

Главными причинами неутешительной статистики эксперты считают высокий темп жизни, технологизацию общества и тяжелую экологическую ситуацию.

Сегодня в Киеве 14 тысяч детей с недостатками развития получают дошкольное образование и коррекционную помощь в детских садах компенсирующего типа. А это 15% от числа всех детей, которые охвачены дошкольным образованием.

likar.info