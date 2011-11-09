22% детей в Киеве - недоразвиты
11:33, 09 ноября 2011Новости регионов
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Тяжелая экология столицы
В столице каждый пятый ребенок дошкольного возраста имеет недостатки развития. В пресс-службе КГГА сообщили, что за последние три года число таких детей в Киеве увеличилось с 19% до 21,7%.
Главными причинами неутешительной статистики эксперты считают высокий темп жизни, технологизацию общества и тяжелую экологическую ситуацию.
Сегодня в Киеве 14 тысяч детей с недостатками развития получают дошкольное образование и коррекционную помощь в детских садах компенсирующего типа. А это 15% от числа всех детей, которые охвачены дошкольным образованием.
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