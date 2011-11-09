В Виннице на свалке найден бутыль с 4 кг ртути
11:26, 09 ноября 2011Новости регионов
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Передали спасательной службе
В Виннице на свалке найден бутыль с 4 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, 8 ноября жительница Винницы на площадке для сбора бытовых отходов, возле мусорного бака нашла стеклянный бутыль с серебристым веществом, по внешним признакам похожим на ртуть.
Спасатели на месте выяснили, что в бутыле содержатся 4 кг ртути. Емкость находится на временном хранении в подразделе спасательной службы.
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