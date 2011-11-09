В Виннице на свалке найден бутыль с 4 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, 8 ноября жительница Винницы на площадке для сбора бытовых отходов, возле мусорного бака нашла стеклянный бутыль с серебристым веществом, по внешним признакам похожим на ртуть.

Спасатели на месте выяснили, что в бутыле содержатся 4 кг ртути. Емкость находится на временном хранении в подразделе спасательной службы.