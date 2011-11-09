Бригинец: небоскреб на Лыбидской представляет угрозу

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма планирует внести на сессию Киевсовета на 10 ноября вопрос об отмене решения, которым был выделен земельный участок для строительства торгово-офисного центра с многоэтажным паркингом на Лыбидской площади в Печерском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

По его словам, строительство 35-этажного небоскреба на Лыбидской площади разрушает 10 видов инженерных сетей, которые находятся под ним. «35-этажное сооружение является техногенно опасным, поскольку строится впритык к транспортной развязке и над важными городскими коммуникациями», - обеспокоен А.БРИГИНЕЦ.

Под этим земельным участком, на котором осуществляются работы по установке 12-метровых железобетонных свай и верхней части фундамента будущего небоскреба, проходят 10 инженерных сетей: теплосеть, дождевая канализация, водопровод, хозбытовая коммуникация, 4 кабеля, электрические кабели, водовод, газоотвод среднего давления, дренаж и телефонная канализация.

«Любое значительное строительство в центре города должно начинаться лишь после широкого обсуждения в обществе, не говоря уже об обязательном согласовании экспертизы проекта в профильных инстанциях. В данном случае проект даже формально не согласован», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Проектная документация на строительство многофункционального комплекса в Главном управлении градостроения и архитектуры не рассматривалась и не согласовывалась.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма планирует внести на сессию Киевсовета на 10 ноября 2011 года проект решения «О признании утратившим действие решения Киевсовета от 29.03.2007 № 415,1076 «О передаче ООО «Стройплощадка» земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного центра с многоэтажным паркингом на Лыбидской площади в Печерском районе».

Депутат уверен, что депутатский корпус Киевсовета поддержит проект решения, что заставит любого инвестора взвешенно и ответственно подходить к строительству в центре Киева.

