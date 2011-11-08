Луганщина: австрийский фонд построит Детскую деревню

Международный благотворительный фонд SOS-Kinderdorf (Австрия) построит в Луганской области Детскую деревню. Общая стоимость проекта - 1 млн. 900 тыс. евро., сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Строительство Детской деревни начнется с января 2012 года в рамках подписанного сегодня соглашения между руководителями области и Международным благотворительным фондом SOS-Kinderdorf.

Реализовать проект планируется за три года. Взнос фонда на этот срок составляет 1 млн. 150 тыс. евро, а областного бюджета – 750 тыс. евро.

Подписывая соглашение, губернатор Владимир ПРИСТЮК выразил уверенность, что строительство Детской деревни – далеко не последний совместный луганско-австрийский проект, направленный на то, чтобы в нашей области дети, лишенные родительской опеки, чувствовали себя по-домашнему уютно и защищено.

Так, по словам В.ПРИСТЮКА, в регионе создано 13 детских домов семейного типа, над каждым из которых взял шефство тот или иной представитель власти.

Кроме того, в области уже созданы и работают три областных детских дома, в которых воспитываются от 20 до 50 детей.

«Областная власть немало сделала для того, чтобы именно Луганск был выбран для реализации этого проекта. Впервые от вашего региона к нам обратились, когда фонд только начинал свою деятельность в Украине. И все эти годы мы уверенно шли к сотрудничеству», – заявил национальный директор международной благотворительной организации «Благотворительный Фонд SOS-Kinderdorf» Андрей ЧУПРИКОВ в ходе подписания соглашения.

Председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО заявил, что вопрос о софинансировании проекта из областного бюджета уже вынесен на ближайшую сессию облсовета, и необходимые средства будут выделены в ближайшее время.

Справка УНИАН. Детские деревни-SOS (SOS-Kinderdörfer, SOS Children’s Villages Intenational) - крупнейшая международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи.

Аббревиатура SOS в названии организации - сокращение фразы «социальная поддержка» (англ. social support), которое также соотносится с международным обозначением сигнала бедствия и символизирует острую потребность самых уязвимых представителей общества - детей - в помощи и защите.

Первая Детская деревня-SOS открылась в 1949 году в городе Имст, в Австрии, для детей, потерявших родителей во время Второй Мировой войны. Основатель организации Герман Гмайнер (1919-1986) говорил, что, если ему удастся построить хотя бы три Детских деревни-SOS в Австрии, его жизнь будет прожита не зря. Сегодня в 132 странах на всех континентах работают более 500 Детских деревень-SOS и еще 1500 различных программ и проектов по помощи детям в трудных жизненных ситуациях, в том числе при гуманитарных катастрофах, укреплению семьи и профилактике социального сиротства.

В июне 2010 года состоялось открытие первой детской деревни в Украине, в Броварах.

Детская деревня-SOS - это уникальная, максимально приближенная к семейной, долгосрочная форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В отличие от большинства государственных детских домов, которые призваны в первую очередь решить проблему «содержания» детей-сирот, в Детских деревнях-SOS создаются условия для счастливого детства, комфортного взросления и эффективной социальной адаптации детей, возвращение которых в родную семью не представляется возможным.

Детская деревня-SOS - это объединенные 11-15 домов, в каждом из которых живут 6-8 детей разного возраста вместе с SOS-мамой. Как в обычной семье, SOS-мама заботится и воспитывает детей и учит их всему, что умеет сама и что понадобится им в самостоятельной взрослой жизни: от приготовления еды и уборки по дому до планирования бюджета и похода по магазинам. Дети из Детских деревень-SOS ходят в обычные детские садики и учатся в обычных школах, что способствует их адаптации в обществе уже на ранних стадиях.

Еще одно важное отличие Детских деревень-SOS от детских домов - внимание к биологической семье ребенка. Во-первых, родных братьев и сестер никогда не разлучают, как это часто происходит при распределении детей-сирот разного возраста в сиротские учреждения. Во-вторых, поддерживаются связи детей с биологической семьей: родственники могут навещать их в Детской деревне-SOS и проводить с ними вместе время.