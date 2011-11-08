Во время реформирования медучреждений учтут потребности населения

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА заявил, что во время реформирования медицинских учреждений края будут учитываться потребности населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава края сообщил на пресс-конференции.

“В который раз отмечаю, никакой прихоти здесь нет, все исключительно базируется на потребностях. И никто с завязанными глазами не будет проводить перепрофилирование или сокращение. Согласно постановлению Кабмина от 1997 года относительно упорядочения коечного фонда в медицинских учреждениях, на Хмельницкую область определено количество в 80 коек на 10 тысяч населения. А у нас 87, в то время, когда в Украине – 86”, – отметил он.

Председатель ОГА объяснил, что не стоит категорический вопрос сокращения медучреждений. Если есть необходимость в увеличении коек, например, кардиопрофиля, то там увеличиваем, убежден В.ЯДУХА.

“Если мы видим, что в больнице не используются койки по назначению, поскольку нет такой потребности у терапевтического направления, то, безусловно, они будут сокращены и переданы, например, в хирургию или другое отделение. Все будет завязано на единственном – потребности людей”, - добавил председатель ОГА.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность относительно проведения реформирования в больницах двух районов – Полонском и Хмельницком. По его словам, там могут возникнуть проблемные вопросы выплаты заработной платы.