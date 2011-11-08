На Луганщине - грипп
14:48, 08 ноября 2011Новости регионов
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Превышен эпидпорог по заболеваемости
За 44 неделю 2011 года - с 31 октября по 6 ноября - по всей Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидемического порога, кроме Луганской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам здравоохранения Украины.
На Луганщине эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 7,6%.
Всего, по данным Минздрава, в Украине за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 163 тыс. 943 человека. Госпитализированы 6 тыс. 311 человек.
Общее количество вакцинированных против гриппа составила 101 тыс. 353 человека (0,22% населения Украины).
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