На Луганщине - грипп

За 44 неделю 2011 года - с 31 октября по 6 ноября - по всей Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидемического порога, кроме Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам здравоохранения Украины.

На Луганщине эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 7,6%.

Всего, по данным Минздрава, в Украине за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 163 тыс. 943 человека. Госпитализированы 6 тыс. 311 человек.

Общее количество вакцинированных против гриппа составила 101 тыс. 353 человека (0,22% населения Украины).