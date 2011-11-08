На Тернопольщине заболеваемость краснухой увеличилась в 20 раз

В Тернопольской области в этом году из-за недостатка вакцины количество случаев заболевания краснухой увеличилось в 20 раз, коклюшем – в 4 раза.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая эпидемическим отделом областной санэпидемстанции Мария ПАВЕЛЬЕВА, в Тернопольской области за 10 месяцев 2011 года краснухой заболели 510 человек. Это в 20,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для примера, за весь 2010 год краснухой болели 76 жителей области.

По данным М.ПАВЕЛЬЕВОЙ, рост заболеваемости краснухой в этом году был прогнозируемым.

«После введения с 2000 года вакцинации детского населения количество случаев заболевания краснухой, даже в периоды циклического подъема уровня заболеваемости этой болезнью, уменьшилось и сохранялось на стабильном уровне. Однако, начиная с 2009 года из-за отсутствия в области достаточного количества вакцин плановые объемы вакцинации детского населения не были выполнены, а запланированная Кампания дополнительной иммунизации населения в возрасте 16-29 лет в 2008 году не состоялась. Таким образом, резко увеличилось количество иммунонезащищенного к краснухе населения, что привело к очередному подъему заболеваемости», – объяснила М.ПАВЕЛЬЕВА.

Больше всего жители области краснухой болели весной (318 случаев).

Из общего количества людей, которые в этом году переболели краснухой, 72,5% дети и юноши, из них 67,3% – дети 15-17 лет.

По данным М.ПАВЕЛЬЕВОЙ, в связи с осложнением эпидситуации санитарно-эпидемиологической службой был разработан «План мероприятий по недопущению распространения краснухи на территории Тернопольской области на период повышенной заболеваемости».

В соответствии с планом, учебные заведения в периоды повышенной заболеваемости данной инфекцией усиливались врачами и медсестрами, в некоторых случаях временно прекращались занятия в отдельных классах и группах.

«Вместе с тем, основным и самым действенным средством профилактики краснухи остается вакцинация», – подчеркнула М.ПАВЕЛЬЕВА.

Кроме краснухи, по ее данным, в области существенно увеличилось количество заболеваний коклюшем.

Всего заболели 74 ребенка, что в 3,9 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 29 детей в возрасте до 1 года, 33 – в возрасте от 1 до 4 лет.

«Рост заболеваемости вызван недостатком вакцины. Детей от коклюша вакцинируют после наступления трехмесячного возраста, однако в этом году были проблемы с вакциной. Сейчас она понемногу начинает поступать, однако календарь прививок уже смещен», – отметила М.ПАВЕЛЬЕВА.