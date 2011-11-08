На Кировоградщине начнут кампанию за массовое обследование на рак

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН обратился к блоггерам с просьбой начать Интернет-кампанию с целью побудить население проходить онкологическое обследование, а также стать активистами в информировании о способах ограждения от влияния радона.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение губернатор обнародовал в собственном блоге на одном из местных Интернет-ресурсов.

Он также попросил небезразличных кировоградцев присоединиться к проверке уровня радиационного фона.

По мнению С.ЛАРИНА, безразличие населения к собственному здоровью и нежеланию своевременно проходить диагностику является самой большой проблемой.

«А если у кого-то есть сомнения по поводу радона - газа, который образуется в процессе естественного радиоактивного распада урана, то даже на бытовом уровне можно и стоит предпринимать превентивные меры: проветривать помещение. Какие-то особые хитрости, чтобы оградить себя, на самом деле не нужны», - отмечает губернатор.

По его словам, население Кировограда и области воспринимает «урановую» тему слишком остро, связывая высокий уровень заболеваемости раком с высоким радиационным фоном, работой уранодобывающих шахт.

«Мы добились, что в Маловисковском районе будет строиться завод по производству топлива для ядерных электростанций... Однако откровенные профаны начали рассказывать о невероятных последствиях от строительства предприятия, рисовать страшные картины в сознании граждан на тему рака, обещать золоте горы в виде доплат за экологию и т. п. В целом, манипулировать сознанием и играть на нервах. Хотя производство ТВЭЛов - абсолютно чистое и не принесет вреда ни окружающей среде, ни жителям. Хорошо, что люди потом разобрались в ситуации и выразили поддержку строительству завода», - сказал С.ЛАРИН.

Он напомнил, что в 60-е годы, когда добыча урана на территории Кировоградской области не осуществлялась, уровень онкозаболеваний уже на 20% превышал среднестатистический по государству. И ситуация не изменилась после введения в эксплуатацию шахт.