В Днепропетровске психбольной напал на милиционера

Вечером 7 ноября возле административного здания Синельниковского горотдела внутренних дел психически больной 28-летний мужчина совершил нападение на милиционера. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По информации ОСО, в 22.20 один из сотрудников дежурного наряда заметив срабатывание датчика движения возле горотдела, открыл входную дверь и, выйдя на двор, увидел у входа неизвестного мужчину.

Работник милиции спросил у незнакомца причину его прибытия в милицию. Но мужчина без объяснений выхватил из кармана нож с длиной лезвия приблизительно 30 см и нанес им два удара стражу порядка. Милиционер получил ранение обеих рук и упал на землю. В это время нападающий, ударив жертву ногой по голове, сорвал с ремня милиционера табельное оружие и начал убегать. Из горотдела выбежал еще один работник милиции и вместе с раненым они начали преследовать злоумышленника. Последний, убегая, сделал из табельного оружия – пистолета Макарова – три выстрела в сторону правоохранителей. Ни одна из пуль не попала в сотрудников милиции. В ответ коллега потерпевшего дважды выстрелил в сторону нападающего, ранив его в правое бедро и правое плечо.

После задержания злоумышленника госпитализировали в хирургическое отделение Синельниковской центральной районной больницы.

Во время беседы с работниками милиции в присутствии врачей раненый сообщил, что он находится на учете у врача-психиатра. По словам злоумышленника, вчера он пришел в горотдел милиции с намерением убить работника милиции, который первый ему встретится.

По данному факту Синельниковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело согласно ст. 15, 115 ч.1 (покушение на убийство) и 345 ч. 2 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Злоумышленник находится в больнице под стражей.

Раненный милиционер порядка в настоящее время госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаные раны локтевого сустава и пальцев правой кости. Его жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительному заключению прокуратуры, нарушений законодательства со стороны работников милиции не было.